Schauspiel Leipzig hinterfragt die Liebe: "Liv Strömquist denkt über sich nach"

Schon die Kostüme zeigen, dass in diesem Stück des Leipziger Schauspielstudios alles auf den Kopf gestellt und hinterfragt wird: Ein Schauspieler trägt ein weißes Kleid, auf dem in einem roten Herzen auf dem Bauch "Love you" steht. Eine Schauspielerin hat eine Art Frack mit übergroßen weißen Rüschen an. Immer wieder springen die Darsteller in neue Rollen: verkörpern mal Tolstois Anna Karenina, mal Lord Byrons Geliebte Claire Clairmont oder Teilnehmende einer Dating-Show. Das Stück "Liv Strömquist denkt über sich nach" zeigt keine zusammenhängende Handlung, sondern Szenen, die hinterfragen, was Liebe ist, ausmacht und was man für die Liebe vielleicht auch zu opfern bereit ist.