Schlichtes Bühnenbild voller Leerstellen

Das Bühnenbild im Leipziger Schauspiel setzt auf Schlichtheit. Bildrechte: Rolf Arnold Jedenfalls ist das Thema Trauerarbeit der Eltern gleich am Anfang gesetzt: Vor dem Eisernen fragen die vier Menschen ins Publikum, wie man die Frau nennt, wenn der Mann gestorben ist und umgekehrt. Antwort: Witwe und Witwer. Und dann kommt die Frage: Wie nennt man die Eltern, wenn die Kinder gestorben sind? Und da gibt es kein Wort. Eine Leerstelle in der Sprache. Eine Lücke im Leben. Eine Lücke, wie sie die abwesenden Kinder hinterlassen werden. Selbst nach 20, 30 Jahren. Damit beginnt der Abend. Und er endet mit einem A-Capella-Chor. Alle singen gemeinsam das vierte "Kindertotenlied" "Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen", das sinngemäß davon erzählt, dass die Kinder gar nicht tot sondern erst weggegangen, dann nur vorausgegangen sind, wenn man so will in eine himmlische Ewigkeit. Die Amsel auf dem Baum kann eine Art Botschafterin sein, heißt es ganz am Schluss.

Bühnenbild und Kostüme sind einfach gehalten. Die vier Schauspielerinnen und Schauspieler tragen schwarz. Die sechs Kinder des Chores eher weiße Pastelltöne. Die Bühne ist leer. Man sieht die Technik im schwarzen Raum. Und auf der Drehbühne steht ein Haus, so wie es der Nikolaus ("Ich kenn’ ein Haus vom Nikolaus.") zeichnen würde. Es sind nur die Umrisse in weiß zu sehen. Im Haus gibt es ein Klavier, einen Plattenspieler, einen Schreibtisch, wo die Erinnerungen aufgeschrieben und Lücken gefüllt werden. Es gibt, wenn sich die Bühne mit dem Haus dreht, auch eine Terrasse mit zwei Stühlen und einem Tisch. Also alles eher schlicht und zeichenhaft gehalten.

Irritationen am Leipziger Schauspiel

Insgesamt fokussiert sich die Inszenierung auf die Recherchen im Kinderhospiz. Das sind beeindruckende Texte. Gustav Mahler und seine "Kindertotenlieder" gelangen aber ins Hintertreffen. Wenn man kalauern würde, würde man sagen: Hier hat das Schauspiel Leipzig dem Mahler-Festival ein Bärenherz aufgebunden. Dabei bietet Mahlers Musik viel Material, von besagten Alltagsszenen bis zum Sternenhimmel, was links liegen gelassen wird. Was auch nicht aktualisiert wird, oder bei der aktuellen Recherche mitschwingt. Warum nur? Ist es Angst, dass es kitschig wirken könnte? Wäre es zu romantisch? Mit auf der Bühne stehen auf Mitglieder des Gewandhauskinderchores. Bildrechte: Rolf Arnold

Regisseurin Konstanze Kappenstein vertraut im Grunde nur ihrer Recherche im Kinderhospiz, lässt aber auch bei dieser Recherche bühnenwirksame Bilder aus. Ein Beispiel: Mir fiel auf, dass viele Eltern vom Urlaub am Meer erzählen, auch Trauerarbeit an der Ostsee leisten. Strand und Meer als eine Art Grenze zwischen Leben zu Tod – so etwas hätte man bedienen können. Es passiert aber nicht. Am Ende fehlt mir bei dieser Theaterabend die Umsetzung mit den Mitteln des Theaters. Die Inszenierung wirkt kühl und ausgedacht, bleibt textlastig in der Form. Dazu wird das ganze Stück auch nur noch, laut Schauspiel-Homepage, ein zweites Mal gespielt.

Ursprünglich wollte der Leipziger Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe die Recherche zu den "Kindertotenliedern" selbst inszenieren. Im Spielzeitheft schreibt er: "Wir am Schauspielhaus (erkunden) dasjenige Werk Mahlers, das aus einem der ungewöhnlichsten Gedicht-Zyklen der deutschen Literatur entstanden ist." Das Spielzeitheft verweist auf Lübbes bisherige Inszenierungen, in denen er, oft sehens- und hörenswert, Text und Musik verknüpft hatte. Ich hatte den Eindruck, diese Art von Theater liegt im nahe und am Herzen. Warum hat er die "Kindertotenlieder" nun nicht mehr selbst inszeniert? Zeitgründe sollen es gewesen sein, heißt es aus der Presseabteilung des Leipziger Schauspiels. Es hätte sich, schon im Oktober, eine zu aufwändige Recherchearbeit im Kinderhospiz abgezeichnet, von der allerdings im Spielzeitheft noch keine Rede war. Unterm Strich bleiben Fragen offen, warum das hier so anders gekommen ist als gedacht und die Inszenierung jetzt auch so abgetakelt wirkt.

Weitere Informationen "563"

Eine Recherche zu Friedrich Rückerts und Gustav Mahlers "Kindertotenlieder"



Regie: Konstanze Kappenstein

Bühne: Franz Dittrich

Kostüme: Carolin Schmelz

Musikalische Leitung: Philip Frischkorn

Mit: Julia Berke, Thomas Braungardt, Anne Cathrin Buhtz, Johanna Ihrig und Mitgliedern des GewandhausKinderchor Leipzig



Adresse:

Schauspiel Leipzig

Bosestraße 1

04109 Leipzig



Dauer: 75 Minuten, keine Pause



Termine:

17. Mai, 19.30 Uhr