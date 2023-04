In der Musikalischen Komödie, gegenwärtig das einzige Haus weltweit, welches das "Veilchen vom Montmartre" spielt, obwohl es gerade in Osteuropa oft auf den Spielplänen stand, meint Regisseur Ulrich Wiggers das hoffnungslos, aber famos nostalgische Werk in die Gegenwart zerren zu müssen. So gibt es jetzt Graffiti Street Art zwischen Sacre-Coeur-Fotos, ein paar räudige Treppenstufen und grenzwertig hässliche Kostüme. Violetta muss den ganzen Abend in einem Fetzenrock und einem violetten (!) XXL-Pullover verbringen. Das ist spießig und muffig.

