In der Musikalischen Komödie – gegenwärtig das einzige Haus weltweit, welches das "Veilchen vom Montmartre" spielt, obwohl es gerade in Osteuropa oft auf den Spielplänen stand – meint Regisseur Ulrich Wiggers das hoffnungslos, aber famos nostalgische Werk in die Gegenwart zerren zu müssen. So gibt es jetzt Graffiti-Street-Art zwischen Sacre-Coeur-Fotos, ein paar räudige Treppenstufen und grenzwertig hässliche Kostüme. Violetta muss den ganzen Abend in einem Fetzenrock und einem violetten (!) XXL-Pullover verbringen. Das ist spießig und muffig.

In der Leipziger Inszenierung trägt das "Veilchen" einen violetten XXL-Pullover, unser Kritiker findet das spießig und muffig. Bildrechte: Kirsten Nijhof