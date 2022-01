Für ihre interaktive Online-Performance "Ich bin" wird die Leipziger Performerin Jana Zöll mit dem Dr. Otto Kasten-Preis 2021 ausgezeichnet. Das Stück ist am Theater der Jungen Welt als Teil der Spielzeitreihe "Challenge Accepted" entstanden. Jana Zöll beschäftigt sich darin per Zoom-Konferenz mit dem Themenfeld Körper, Identität, mit Selbst- und Fremd-Zuschreibungen. Dabei zeigt sie, inwiefern die Einordnung in Kategorien dem Wunsch nach einer offenen Gesellschaft widerspricht. Die Idee wuchs in ihrer ganz persönlichen Lockdown-Situation, fast eingesperrt in ihrer Wohnung. Dort fanden auch alle Proben und Aufführungen von "Ich bin" statt.