Der Schauspieler Antonio Gerolamo Fancellu in Naumburg war laut GDBA Vorsitzender des Lokalverbands der Bühnengenossenschaft. Er ist am 7. November vom Theater Naumburg fristlos entlassen und mit Hausverbot belegt worden, was mit einer Störung des Betriebsfriedens begründet wurde, so der GDBA, Fancellu hätte jedoch "lediglich Informationskampagnen für bundesweit bessere Arbeitsbedingungen organisiert".