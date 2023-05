Bleibt die Frage, inwieweit sich die künstliche Intelligenz hier in den Entstehungsprozess eingemischt hat. Sehen kann man das kaum. Am ehesten noch bei den eingespielten Videoinstallationen, die ein Teil des Bühnenbildes sind. Auch bei der Produktion der Musik ist offensichtlich KI mit im Spiel. Das könnte aber auch mit einem gewöhnlichen, noch Mensch gesteuertem Computer-Programm kreiert worden sein. Tänzerisch gibt es Momente der scheinbaren Improvisation. Wenn in einer Szene sieben Tänzer auf der verdunkelten Bühne stehen und immer dann, wenn sie in einem Lichtkegel selber aufscheinen, sich für diesen Moment in abstrakte Bewegung versetzen. Oder wenn Harry Yeff sich zwischen das am Boden liegende Ensemble begibt und es mit seiner Stimme und dem Sound aus einem schwarzen Klangkasten in Bewegung versetzt. Das mag von seiner zufälligen Inspiration oder künstlicher Intelligenz gesteuert sein, kommt am Ende aber auf das gleiche heraus.

Wann tanzt hier Mensch, wann die KI? Bildrechte: Ida Zenna