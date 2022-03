Auf dem Plan für die Oper stehen auch viele bekannte Werke wie Verdis "Otello". Mozarts "Don Giovanni" wird am Haus endlich neu inszeniert. Mit "Giulio Cesare in Egitto" knüpft Tobias Wolff an seine Vergangenheit als Leiter der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen an. Die Produktion wird – im Sinne der Nachhaltigkeit – auch an mehreren Häusern in Frankreich gezeigt. Der moderne Klassiker "Peter Grimes" von Benjamin Britten wird zum ersten Mal in Leipzig gezeigt. Die erste Premiere feiert einen bekannten Komponisten aus Leipzig: Albert Lortzings "Undine" wird die Saison eröffnen. Diese Premiere führt auch auf ein großes Lortzing-Festival im Jahr 2026 hin.

Die Oper Leipzig will noch mehr Menschen aus der Stadt anlocken. Bildrechte: Olaf Parusel/MDR