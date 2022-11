Kritik "Undine" an der Oper Leipzig: Keine Spur von Zauber

An der Oper Leipzig hat am 30. Oktober 2022 unter der Intendanz von Tobias Wolff die romantische Zauberoper "Undine" von Albert Lortzing Premiere gefeiert. Es war die erste Premiere der neuen Spielzeit und zugleich das Debüt von Regisseur Tilmann König am Leipziger Opernhaus. Während die musikalische Umsetzung unseren Kritiker überzeugt hat, hält er die Inszenierung, die Kostüme und das Bühnenbild für alles andere als gelungen. Eine ausführliche Kritik.