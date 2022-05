Die Geschichte hinter der neuen Social Media-Plattform

Hin und wieder wird unser Spiel unterbrochen. Ich werde eingeladen den visionären Erfinder des neuen Netzwerks zu treffen. Der Tech-Guru erzählt etwas verschwurbelt von einem besonderen Einzeller. Er will, dass uns das Netzwerk zusammenbringt. Von die Menschen zur Menschheit werden, erklärt er.

Eine andere Kraft versucht, das Netzwerk zu schwächen: Sinistra hackt sich in das Testspiel und erzählt uns die Geschichte eines früheren Testers: Anfangs freut er sich über den Austausch mit Gleichgesinnten, doch gerät schnell in eine Echokammer: Die Mitglieder bestätigen sich in ihren eigenen Ansichten so oft, dass sie nicht mehr verstehen, dass andere das nicht teilen. Es ist eine Geschichte über Radikalisierung im Netz, von denen wir schon oft gehört haben. In Unterbrechungen des Spiels wird die Geschichte einer Radikalisierung erzählt. Bildrechte: Tom Schulze

Vielleicht wirkt das Spiel auch deswegen hölzern, als würden die Darstellerinnen und Darsteller nur ihren Text aufsagen, anstatt ihre Rollen zu leben. Ein freierer Umgang mit den Figuren und der nicht ganz so komplexen Geschichte hätte der Inszenierung und dem Theaterspiel gutgetan.

Theaterspiel stellt wichtige Fragen

"On the other side" ist der erste Teil der Reihe "Mirror Mirror", die sich mit dem Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus beschäftigt. In den anderen zwei Teilen können Besucher mithilfe eines Smartphone-Spiels und einer Installation in die Lebensrealität der damaligen Zwangsarbeiterinnen eintauchen. Das Planspiel bringt das Thema in die Gegenwart und zeigt, wie schnell wir uns wieder in radikalen Ansichten verlieren können.

In einem Livestream gibt der frühere Tester zu verstehen, dass er sich zumindest gedanklich auf einen Umsturz vorbereitet, gestützt von rechten Vorstellungen. Wir erfahren nicht viel über sein Abrutschen in die dunklen Seiten oder über die Mechaniken des Internets. Aber wer diese Produktion des Leipziger Jugendtheaters besucht, der weiß vermutlich schon von diesen Problemen, würde sich in dem Planspiel wohl auch nicht korrumpieren lassen. Deswegen legt das Team seinen Finger in eine andere Wunde. Immer wieder soll das Publikum auch von seiner Stimmung erzählen. Bildrechte: Tom Schulze

Social Media anders verstehen

Angesichts der Enthüllungen stellt sich nämlich die Frage, ob dieses neue Netzwerk wirklich alles besser macht. Das Team stellt uns vor die Wahl, wer weiter machen möchte. Und als Content Creators überlegen uns auch, wie wir darauf reagieren sollen: Wollen wir versuchen ein Statement dazu abgeben, die Plattform hinterfragen, oder lieber weiter Feelgood-Posts absetzen, um uns Likes zu sichern.

Darin liegt die große Stärke von "On the other side": Das wir uns fragen, welche Verantwortung wir als einzelne Nutzer tragen können. Gleichzeitig gibt uns die Inszenierung aber nicht die Schuld, sondern vermittel uns ein Gefühl für etwas, das sonst im Verborgenen stattfindet: Das Netzwerk straft Kritik ab und der Algorithmus fordert immer extremere Äußerungen. Am Schluss tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen und ihre Sorgen aus. So regt dieser Abend nicht nur zum Nachdenken, sondern zu richtigen Gesprächen an. Was das nun aber für mein Verhalten in den sozialen Medien bedeutet, muss ich noch ergründen.