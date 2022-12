Julia Preuß in der "Faust"-Inszenierung von Enrico Lübbe. Bildrechte: Rolf Arnold/Schauspiel Leipzig

Und warum wurden die Verträge der beiden Schauspielerinnen nicht verlängert? Julia Preuß spielt fantastisch, z. B. in vielen Stücken, die Claudia Bauer inszeniert hat. Sie ist Hausregisseurin am Schauspiel Leipzig und wurde mit Leipziger Inszenierungen schon zweimal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Mehr geht eigentlich nicht. Preuß war auch als Margarethe in "Faust" besetzt. Mit seiner eigenen Inszenierung hatte Lübbe die Spielzeit 2018/19 eröffnet.



Lübbe schwärmt damals im MDR Kultur-Format Nächste Generation: Preuß mache das "ganz toll", bringe "Kraft und Energie" mit, habe auch das Talent, die klischeebehaftete Rolle so auszufüllen, "dass man wieder hinhören kann". Sein Fazit: "Als Regisseur gesprochen ist es ein großer Geschenk, mit ihr zu arbeiten, weil man immer ein besonderes Angebot kriegt. Sie kuschelt sich da nie ein und versteckt sich hinter etwas oder hat vor irgendetwas Angst – überhaupt nicht. Sie ist völlig angstfrei, probiert aus und gibt wirklich wahnsinnig viel in die Rollen rein." Wohlgemerkt "Rollen", nicht Rolle.



Warum wird die Leistungsträgerin also jetzt in die Wüste geschickt? Ist ihr die Angstfreiheit auf die Füße gefallen, weil sie sich im Theater möglicherweise nicht den Mund verbieten lassen wollte? Angstfrei – das dürfte auch zu Katharina Schmidt passen. Sie, die auch viel besetzt wird, engagiert sich auch hinter der Bühne: als Ensemblesprecherin, im Personalrat. Sie muss in dieser Rolle wohl auch ansprechen, wo der Schuh drückt. Wird das dann übelgenommen? Ist hier eine Art Zirkusdirektor am Werk, der die Peitsche schwingt, wenn die Pferdchen nicht so tanzen wollen wie er will?