Theater über Gemeinschaft und Individuum

In dieser Inszenierung bildet der Chor den Gegenpart zu den Individuen namens Lucretia oder Medea. Neun Leipziger Sängerinnen steigen in wallenden schwarzen Kleidern die Treppe herunter. Sie scheinen als allen Zeiten zu stammen: Der goldene Kopfschmuck erinnert an frühere Königinnen, der Ledermantel an einen Agentenfilm der Achtziger und eine Sängerin wirkt mit ihrem grünen Gesicht wie ein Alien aus einer Space Opera. Andreas Spechtl hat für diesen Chor faszinierende, flächige Stücke entwickelt. Die neun Künstlerinnen sprechen aber auch und hinterfragen die Positionen der drei Rächenden.

Der Chor in "vendetta vendetta" ist ein Gegenentwurf zu den üblichen Rachegeschichte. Bildrechte: Rolf Arnold

Thomas Köck will vielleicht zu viel: Er lässt Action-Szenen aufleben. Er sinniert über den Sinn des Theaters, wo sich Menschen wie in einem Ritual immer wieder für uns opfern. Er überlegt, was der Unterschied zwischen Rache und Recht ist und wie sich der ewige Kreislauf durchbrechen lässt. Am Ende beschimpfen die Rächenden den Chor, weil hier keine eigenen Individuen sprechen können, sondern sie sich hinter der Masse verstecken. Hier liegt für Köck eine wichtige Frage: "Dieser Mittelschichtsbegriff meint auch lauter singularisierte Individuen. Das ist etwas, was mich interessiert: Kann sich eine Gemeinschaft aus lauter singularisierten, durch-individualisierten Einzeltäterinnen und Einzeltäter überhaupt noch einstellen."

Thomas Köck verbindet in "vendetta vendetta (a bunch of opfersongs)" am Leipziger Schauspiel wieder geschickt zahlreiche komplexe und auch relevante Fragen, bleibt dabei aber leider sehr diskursiv und trocken. Auch die Inszenierung bildet dazu kein Gegengewicht mit starken Bildern, sondern bleibt statisch. Wer also genau hinhört, findet an in dieser Produktion tiefgreifende Gedanken, doch das erfordert leider einige Mühe.