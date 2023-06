Theater sei live und mit Publikum am besten, erklärte Lübbe weiter und betonte: "Theater ist ein Gemeinschaftswerk", wohl auch mit Blick auf den lange schwelenden Konflikt am Haus, das in den vergangenen Monaten bundesweit in die Schlagzeilen geraten war, weil Lübbe Hausverbote an zwei Schauspielerinnen ausgesprochen hatte. Der Fall werde intern und mit Hilfe externer Moderation behandelt, so Lübbe. Er ist seit der Spielzeit 2013/14 Intendant am Schauspiel. Das Schauspiel Leipzig zählte den Angaben zufolge in der laufenden Spielzeit 2022/23 bis zum 31.05.2023 bereits mehr als 97.000 Besuchende, mehr als in den Spielzeiten 2019/20 mit 84.400 Besuchenden und 92.500 Besuchende ebenfalls bezogen auf Ende Mai.