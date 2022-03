Am "Undine"-Premierentag gab’s in der Oper Leipzig noch die andere große Wassermusik: Wagners romantische Oper "Lohengrin", auch als Premiere. Ich hatte mir um 17 Uhr noch den ersten Akt (bei Wagner Aufzug) angesehen, und bin danach in "Undine" gegangen. In der Oper dieses typische Wagner-Publikum. Smoking aus den 80ern und so. Hing lange im Schrank. Und nicht so gut situiert wie vielleicht in München oder Hamburg. Und jeder Dritte gefühlt mit Hörgerät. Für Texte wie diesen: "Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen, des Ostens Horden siegreich nimmer ziehn!" Manchmal wird das inzwischen weggelassen. Hier auch? Ich weiß es nicht, die Stelle kommt erst im dritten Aufzug. Trotzdem: Während drinnen im Ersten Aufzug das Deutsche Reich mit deutschem Schwert verteidigt wird, gibt es vor der Oper zum selben Zeitpunkt ein Solidaritätskonzert gegen den Krieg in der Ukraine. Spätestens hier wirkt ein "Lohengrin", der so eine Realität nicht von Anfang an mitbedenkt, wie aus der Zeit gefallen.