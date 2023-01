Das klingt nach absurdem Theater und ist es auch. Wir Zuschauer sehen durch den Zerrspiegel der Absurdität tief hinein ins echte Leben. In dem es um Liebe und Familie geht, um das, was man wirklich will und am Ende sogar um die Erkenntnis unserer Endlichkeit. Das klingt nach schwerer Kost, die Leo Meier aber in einer guten Balance aus Absurdität und tief zu Herzen gehender Wahrhaftigkeit präsentiert.

Denn die beiden Herren von Real Madrid kommen sich näher. Stationen dahin sind eine gemeinsame Familienweihnachtsfeier im Elternhaus des Stürmers, in deren Folge dessen Mutter am Verzehr eines vom Gast gebackenen Bananenbrotes stirbt. Der seeligen Frau war sofort klar, was die beiden Herren dann erst auf ihrer Beerdigung mit einem Kuss vollziehen: Sie sind ein Paar. Dummerweise hat die "Pater:In" der Trauerfeier den Kuss fotografiert und das Bild für einen Judaslohn an die Boulevardpresse verkauft. Es kommt zum Outing vor laufenden Kameras: Ein schwules Pärchen könnte zum vierten Mal in Folge die Champions League für die Königlichen holen. Das wäre und bleibt beispiellos. Denn der Stürmer wird für 150 Millionen nach Paris verkauft.



Geld oder Liebe – am Ende gibt es eine Abschiedsszene fast wie auf dem legendären Flughafen von Casablanca. Und einen Wahnsinns-Applaus für alle Beteiligten.