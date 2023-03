Der Leipziger Schauspieler Gert Gütschow ist tot. Wie das Schauspiel Leipzig mitteilte, starb er bereits am 10. März mit 95 Jahren. Zuerst berichteten die Leipziger Volkszeitung und Nachtkritik. Gütschow spielte zwischen 1959 und 1995 zahlreiche Haupt- und Titelrollen am Theater in Leipzig.