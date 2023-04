Krieg, Gewalt, Drogen – eine 90-minütige Tour de Force

Aber der Ernst der Lage am Theater ist vielleicht schon ein anderer. Stöbert man auf der Webseite des Schauspiels Leipzig, kann man dort einen Link zu "sensiblen Inhalten des Stücks" finden und lesen: "In 'Antonius und Kleopatra. Eine Shakespeare-Installation im Kolonialstil' werden Krieg, Waffengewalt, sexualisierte Gewalt, Drogenmissbrauch und Suizid thematisiert. In der Inszenierung kommt Kunstblut zum Einsatz und es fallen Schüsse." Das Shakespeare-Stück handelt von der Liebesbeziehung zwischen der ägyptischen Königin Kleopatra und dem römischen General Marcus Antonius. Bildrechte: Rolf Arnold

Wer sich vor drastischen Darstellungen solcher Dinge fürchtet oder gar ekelt, der sollte sich das Ganze lieber nicht anschauen. Denn auch wenn der Einstieg ins eigentliche Spiel ein schön sensibler gegenseitiger Entkleidungsakt – ganz ohne nackte Haut – ist, sind die Beiden sehr schnell drin in der Hau-Drauf-Ästhetik, der sich Claudia Bauer hier verschrieben hat. Nach ihrer gut 90-minütigen Tour de Force brauchen sie eine ausgiebige Dusche. Die Kostüme kann man größtenteils nur noch wegschmeißen und das Bühnenbild muss vor der nächsten Vorstellung am besten von einem Tatortreiniger aufgearbeitet werden.

Shakespeare-Tragödie in Leipzig überzeugt nicht

Was will das Tohuwabohu erzählen? Zum einen erfahren wir ein bisschen historischen Hintergrund, das bildet. Es werden Parallelen zwischen heutiger und vergangener blutiger Kriegssinnlosigkeit aufgezeichnet und die Rolle der Frau in mächtiger Spitzenfunktion hinterleuchtet.

Ohne diesen Mummenschanz aus vollen Rohren hätte es ein richtig schöner Abschiedsabend von Claudia Bauer werden können. Wolfgang Schilling, MDR KULTUR-Theaterkritiker