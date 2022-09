Carmen Schwarz: Eine Frauenfigur gibt es in diesem Stück: Aber Amalia taucht nur als Objekt der Begierde der Männer auf, was wir einfach ein bisschen dünn fanden oder heute nicht mehr so erzählenswert. Und was Emilie schafft: Sie bewegt sich auch in dieser, vor allem vom Vater sehr geprägten, Welt. Emilie lernt aber dann auch, sie zu hinterfragen beziehungsweise stolpert immer mehr darüber, warum auch ihre Brüder so handeln und so agieren, weil die Brüder scheinbar keinen Ausweg mehr sehen. Und das endet alles in Tod und Verderben wortwörtlich. Ich finde aber, das kann man auch hinterfragen: Warum ist denn das alles so ausweglos? Und gäbe es nicht andere Möglichkeiten, damit auch anders umzugehen? Das ist dann der, wenn man so will, radikale Ansatz, den Emilie weiter verfolgt.