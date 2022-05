Torsten Buß: Das ist auf jeden Fall ein großer Weg der Beschreibung. Letztlich geht es nicht nur um das Theater. Wir sind der Ausgangspunkt. Aber ich glaube, die Fragen, die uns dazu gebracht haben, dieses Festival zu machen, treffen wirklich viele Menschen, wenn man sich daran erinnert, was in den letzten zwei Jahren alles nicht möglich war an Begegnungen und an Austausch. Das war nicht nur im Theater.

In den Lokalen, in den Cafés, in den Museen, in den Kinos sah es nicht anders aus, es war geschlossen. Wir fanden es jetzt spannend, wieder dafür zu sorgen – wenn wir wieder können –, in die Stadt rauszugehen, neue Verbindunge und Begegnungen zu stiften und sich wieder mit dem auseinanderzusetzen, was die letzte Zeit uns hier im Wandel begegnet ist, aber eben vielleicht auch schon davor.