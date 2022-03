Als Julia Preuß mit 22 Jahren schwanger wurde, war sie noch Schauspielstudentin. Bei den traditionell am Ende des Studiums anstehenden Vorsprechen wollte sie ihren Bauch am liebsten verstecken. Einfach war das nicht, erzählt sie: "Da habe ich auch so Sachen gehört wie 'Jetzt kannst du es vergessen - jetzt ist deine Karriere vorbei'." Doch weit gefehlt: Mittlerweile ist die 31-Jährige seit mehr als sechs Jahren am Schauspiel Leipzig fest im Ensemble und spielt regelmäßig große Rollen.

Mittlerweile hat Julia Preuß auch schon ihr zweites Kind bekommen. Doch mit meist zwei Proben am Tag – einer vormittags, einer abends, in End-Proben-Phasen auch mal bis in die Nacht hinein – laufen ihre Arbeitszeiten entgegen dem Alltag der Familie. Ihr Leben funktioniert dann nur mit ihrem Partner und Vater der Kinder, einem guten Netzwerk – und wenig Schlaf. "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung", so die 31-Jährige. Rückblickend sagt sie, dass sie sich gerade als junge Mutter Vorbilder gewünscht hätte, Frauen in ihrem Beruf, die Kind und Karriere unter einen Hut bekommen. Vereinzelt habe es die auch gegeben – aber wenige, und noch weniger in ihrem damaligen Alter.