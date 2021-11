Am Anfang hatte sich Gwen Kyrg vorgenommen, etwas zum Zuhause zu machen. Dazu hat sie dank einer der TakeCareResidenzen der Bundesregierung lange recherchiert, über Soziologie und Räumlichkeit nachgedacht. So hat sich das Thema schnell weiterentwickelt: "Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht über Zuhause reden kann, ohne über die Rolle von Frauen oder Menschen, die als Frauen sozialisiert wurden, besonders in den Vordergrund zu stellen", so die Regisseurin.