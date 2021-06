Leipziger Forschungsprojekt zeigt Vielfalt des Amateurtheaters

Wir haben einen Schnitt gemacht mit dem Kaiserreich, als sich die Amateure noch Dilettanten genannt haben, also Liebhaber. Die haben immer auf das professionelle Theater geschielt und es ist das Höchste gewesen, wenn einer der Dilettanten zu den Profis wechseln konnte. Diese Vorstellung ändert sich in der Weimarer Republik, wo programmatisch gesagt wurde, dass sich die professionellen Theater ein Beispiel am Amateurtheater nehmen könnten. Dann ist das Amateurtheater auch instrumentalisiert worden: Im Nationalsozialismus stand das Amateurtheater im Dienste der Volksgemeinschaft und hat das zum Teil liebend gerne gemacht. Dafür spricht die Kontinuität in Präsidentschaft des Amateurtheater-Verbandes: Der damalige Vorsitzende hat auch nach 1945 weitergemacht. Nach dem Krieg hat sich das natürlich aufgeteilt in Ost oder West mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Und heute ist die Internationalisierung des Amateurtheaters bei internationalen Festivals und auch Diversität ist ein ganz starkes Thema.

Wir wollten zuerst wissen, wer das ist und was die machen und wie die sich sehen. Dann haben wir gedacht, dass Theater spielen als eine gesellschaftliche, gesellige und kulturelle Praxis für alle und von allen eigentlich ein ausgezeichnetes Mittel sein könnte, sich selbst und die eigenen Ansichten buchstäblich aufs Spiel zu setzen, ins Spiel zu bringen und sich mit anderen Vorstellungen auszutauschen. Das wäre eine Art und Weise dem Fremden zu begegnen. So in etwa ist es auch von Bertholt Brecht in seiner Lehrstück-Arbeit konzipiert worden. In so einem Horizont steht heute ein Großteil von Amateurtheater-Arbeit. Die Begegnung mit dem Fremden passiert nicht durch bestimmte Themen oder Stoffe, sondern einfach dadurch, dass ich mich selbst im Spiel aufs Spiel setze und ins Spiel bringe mit anderen Ansichten und Vorstellungen.