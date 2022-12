MDR KULTUR: Warum unterstützen Sie persönlich diese Protestbewegung?

Joachim Klement: Man muss ja mal sagen, wann ist sie denn auf den Weg gebracht worden? Das ist sie nach einem gescheiterten Weltklimagipfel in Ägypten und zu einem Zeitpunkt, als man den Eindruck hatte, jetzt wird die Hoheit über den Stammtischen den Menschen überlassen, die schon von einer Klima-RAF reden, obwohl es eigentlich um gewaltfreie Proteste geht. Und ich finde, das ist eine Situation, da muss man dann einfach sagen: Das kann man so nicht machen. Man muss dafür sorgen, dass verbal abgerüstet wird und man mal darüber redet, um was es eigentlich geht.

Es betrifft vielleicht die Kulturmenschen noch sehr viel stärker, dass die "Letzte Generation", Vertreter der "Letzten Generation", Kunst bewerfen, mit Lebensmitteln. Noch sind keine größeren Schäden entstanden, aber es könnten ja noch welche entstehen. Geht Ihnen das nicht gegen den Strich?

Doch, wenn das so wäre, wäre das in der Tat so, dass ich das verurteilen würde. Bis jetzt hat man ja gegen Glasscheiben geworfen, die Kunst schützt, weil man weiß, was das bedeutet. Wir reden über eine Art von zivilem Ungehorsam. Und beansprucht wird doch da, dass es sich um einen begründeten Protest handelt, der eben nichts mit individuellen Glaubensüberzeugungen zu tun hat, sondern mit einer Situation, von der man denkt, dass sie die Zukunft unseres Landes gefährdet. Und darauf berufen sich ja Vertreter der "Letzten Generation".