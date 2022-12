Regie-Debüt Wiederaufnahme: "La Bohème" von Maler Markus Lüpertz in Meiningen

Neo Rauch in Bayreuth oder Georg Baselitz in München: Bei der Kritik kam es in den vergangenen Jahren nicht unbedingt gut an, wenn bildende Künstler sich am Genre Musiktheater versuchten. Das hat das Staatstheater Meiningen aber nicht davon abgehalten, es auf die Spitze zu treiben – Malerstar Markus Lüpertz hat beim Opernklassiker "La Bohème" 2021 nicht nur Bühnenbild und Kostüme entworfen, sondern auch die Regie übernommen. Nun wird die Inszenierung mit neuen Terminen wieder aufgenommen.