Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen Lukas Rietzschels "Widerstand": Ein Schauspiel über die Grenzen der Toleranz

Hauptinhalt

Lukas Rietzschels Schauspiel "Widerstand" ist ein Stück, in dem sich Menschen radikalisieren, in den Widerstand gehen. Am Freitag hatte es am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen Premiere. Einen Abend zuvor debattierte Rietzschel mit seinem Kollegen Uwe Tellkamp in der Dresdner Frauenkirche über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Zwei Abende, die zusammengehören, meint unser Kritiker Matthias Schmidt.