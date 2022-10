Theater über Gas und Katastrophe

Hier klappert Bettina Schneider auf ihrer Schreibmaschine. Soundtechnisch unterlegt wechselt die Zweifingersuche mit rasantem Stakkato, das sich völlig von den Tasten löst – die Luftgitarre lässt grüßen – um dann wieder im Normalzustand zu landen. Ein virtuoses Solo, ganz beiläufig präsentiert. Denn eigentlich erfahren wir von ihr und einem Herrn in Weiß (den Robert Lang-Vogel sehr exaltiert spielt), wo wir sind: In dem Werk, in dem das Gas produziert wird, von dem nicht nur diese beiden Angestellten, sondern die ganze Menschheit abhängig ist. Der Treibstoff des Fortschritts, des Lebens, des allgemeinen Wohlstands.

Dann wird es hektisch. Ein Arbeiter im Katastrophenmodus (Oktay Önder) erscheint und alarmiert den von Nico Link gespielten Musterbuch-Ingenieur: "Gasverfärbung am Sichtglas!". Der Fabrikbesitzer (Lorenz Krieger), ein Philanthrop und laut Besetzungszettel "Milliardärsohn" erfährt, dass mit der Gas-Formel zwar alles stimmt, in Wirklichkeit aber trotzdem nichts so läuft, wie erwartet. Der Druck steigt, das Werk explodiert. Philipp Kronenberg stürzt als splitternacktes, bodygepaintetes Explosionsopfer herein, haucht seinen Botenbericht und sein Leben in den Armen des Chefs aus. Das Stück "Gas" von Georg Kaiser ist von Katastrophen bestimmt. Bildrechte: Dorothea Tuch

Wie weiter?

Der Chef ist nun geläutert, will nicht mehr, will die "Welt-Werk-Ruhe" verordnen: "Ich habe meinen Beruf. Ich brauche den Erwerb", sagt die Schreiberin vom Anfang. Die Arbeiter sehen es ähnlich, brauchen aber einen Schuldigen. Der Ingenieur soll gehen, das Werk aber wiederaufgebaut werden. Damit beginnt das große Abwägen. Weiter wie gehabt oder auf zu neuen Ufern?

"Ihr seid entlassen aus Brot und Gewinn. Seid Menschen, kommt raus aus der Halle", ruft der Chef. Und der Ingenieur, der den Kittel auszieht, um die Arbeiter nun als Agitator zu bearbeiten: "Ihr müsst ins Werk – Gas! Gas! Herrscher seid ihr hier. Da Bauern." – "Zu Menschen seid ihr entlassen", fleht der Fabrikant. Doch da folgt die eben noch klagende Masse lieber dem Ingenieur. Die Konflikte auf der Bühne Magdeburg nehmen zu. Bildrechte: Dorothea Tuch

Nachdenkwürdiger Abend in Magdeburg

Es wird unübersichtlich und es wird geschossen. Der eiserne Vorhang senkt sich als Schutzschild – für den Chef, einen bewaffneten Soldaten und einen Regierungsvertreter. Letzterer drängt zum Weitermachen und hat die Vollmacht, dem Chef von seinem Werk im Sinne des Gemeinwohls zu enteignen. Der Soldat hebt die Pistole. Was weiter geschieht, entzieht sich den Blicken. Denn der eiserne Vorhang senkt sich bis ganz zum Boden – um sich dann doch noch einmal zu öffnen. Der Theaterabend in Magdeburg überzeugt mit einer reifen und visionären Inszenierung. Bildrechte: Dorothea Tuch

Das Publikum blickt auf eine Art Muschel oder Gebärmutter, die in den Farben der Ukraine schimmert, um dann rasch ins poppig Bunte zu wechseln. Aus ihr drängen drei Hippies: Die Wiedergeburt der Menschheit in einem Blumenkinder-Paradies? Zu schön und kitschig, um wahr zu sein. Meldet sich da der Realist, der aber auch weiß, dass das Gas keine Alternative ist. Am Ende tobender Applaus für einen klugen, visionären und auch theatralisch sehr reifen Abend, der hier von einer jungen, augenscheinlich übermütigen Truppe zu einem Angebot fürs Weiterdenken gemacht wurde.