So erkennt man schon in den Proben: Es ist der Versuch, Tanz nicht nur in seiner Ästhetik auf der Bühne zu zeigen, sondern neue Wege des Ausdrucks zu suchen. Was bereits gelang. In der Choreografen-Szene gilt Philippe Kratz bereits als Hoffnungsträger, er wurde 2020 als Choreograf des Jahres ausgezeichnet. Unlängst hatten seine Stücke in der bayrischen Staatsoper und der Mailänder Skala Premiere. Nun eine Uraufführung in Magdeburg.