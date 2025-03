"Die Bilder in diesem Ballett sind von der ersten Minute an von enorm beeindruckender Intensität", schreibt der Kritiker Rolf-Dietmar Schmidt in der "Volksstimme". Der Magdeburger Ballettchef Jörg Mannes hat sich wieder eines eher ungewöhnlichen Themas angenommen: dem Leben von Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. starb. Dabei geht es dem Choreografen nicht darum, eine Biografie abzuarbeiten, sondern um die Machtspiele und Begierden, die dessen Lebensgeschichte prägten. Dafür rückt Mannes auch Giulia Farnese, die Geliebte des Papstes und geschickte Intrigantin, mit in den Mittelpunkt. Für seine Choreografie verbindet Mannes erneut klassisches Bewegungsmaterial mit modernen Ideen und unterlegt sein Stück mit ausdrucksstarker Musik. "Mit 'Borgia' ist Jörg Mannes und der Magdeburger Kompagnie erneut ein wirkliches Ballettereignis gelungen, das mit Sicherheit auch weit über die Grenzen Magdeburgs hinaus für Furore sorgen dürfte", fasst Kritiker Schmidt sein Erlebnis zusammen. Bildrechte: Bettina Stöß

Ballett von Jörg Mannes mit Musik von Henryk Górecki, Dmitri Schostakowitsch und Philip Glass



Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



4. April, 19:30 Uhr

12. April, 19:30 Uhr

19. April, 19:30 Uhr

In Verbindung mit dem Namen Richard Strauss hat der Titel "Salome" einen festen Platz in den Spielplänen: Es ist eine hochdramatische Oper, wie sie aktuell beispielsweise in Zwickau und Leipzig zu sehen ist. Doch die komischen und absurden Aspekte des Dramas von Oscar Wilde haben in dieser Version kaum Platz. Im Theater Magdeburg ist das nun anders. Dort gibt es eine neue Vertonung des Klassikers vom irischen Komponisten Gerald Barry. Es ist eine kurze und kurzweilige Produktion mit viel Tempo und Witz. In seiner Komposition durchstreift Barry ganz unterschiedliche Stile, mit denen Ensemble und Orchester großartig umzugehen wissen, berichtet MDR KLASSIK-Opernkritiker Uwe Friedrich. Auch die Inszenierung von Julien Chavez steht dem in Nichts nach: Er erlaubt sich einige Scherze und beweist ein gutes Gefühl fürs Timing. Bildrechte: Gianmarco Bresadola

Oper von Gerald Barry



Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 70 Minuten, keine Pause



6. April, 16 Uhr

21. April, 18 Uhr

Hier wird der authentische Ort zur Kulisse: Das Theater der Altmark spielt das Stück "Rishi" in den Verhandlungssälen des Amtsgerichts. Das passt, weil das Stück des niederländischen Autors Kees Roorda eine Gerichtsverhandlung zeigt, die auf einem realen Fall basiert. 2012 wurde der Junge Rishi Ch. an einem Flughafen von einem Polizisten erschossen. Vor Gericht sagt der Polizist dann aus, dass es Notwehr war, weil Rishi angeblich selbst eine Waffe bei sich gehabt haben soll. Tatsächlich wird der Schütze freigesprochen, doch für den Dramatiker Roorda beginnt die Geschichte damit erst und er lässt 25 Zeuginnen und Zeugen auftreten, wie Bekannte oder den Schützen. In Stendal werden alle Figuren von einem nur dreiköpfigen Ensemble gespielt, das auf bemerkenswerte Weise die Rollen wechselt, wie der Kritiker Thomas Pfundtner beobachtet. "Verbunden mit der nüchternen Atmosphäre eines Gerichtssaals und grellem, kaltem Licht wird das Publikum zwischen Mitleid, Vorverurteilung, Grusel, Verständnis und Missbilligung hin- und hergerissen", so der Theaterkenner. Trotz des Ortes geht es jedoch nicht darum, am Ende ein Urteil zu fällen, sondern das Urteil und das Recht infrage zu stellen.

Amtsgericht

Am Dom 19

39576 Stendal



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



27. März, 19:30 Uhr

Fast 1.000 Fälle von schwerer Gewalt gegen Frauen wurden 2024 in Deutschland angezeigt. Fast jeden Tag ist eine Frau getötet worden, einfach weil sie eine Frau war. Es ist kein leichtes Thema, das sich der Magdeburger Ballettchef Jörg Mannes vorgenommen hat. Er erzählt die Geschichte von Carmen nach der bekannten Oper von Georges Bizet (die erst in der nächsten Spielzeit wieder in Magdeburg gespielt wird), als eine Art Einzelfall, als ein Beispiel eines größeren Problems. Don José ist fasziniert von Carmen und verlässt für sie sogar seine Verlobte. Doch Don José verrennt sich in seiner Begierde und wird eifersüchtig, wenn Carmen mit dem Stierkämpfer Escamillo flirtet. Am Ende dieser Geschichte steht Don José über der toten Carmen. Choreograf Jörg Mannes findet für diese Geschichte eindeutige und starke Bilder, wie der Kritiker Torben Ibs bei "tanznetz" berichtet. Getragen wird der Abend jedoch von den beiden Hauptrollen: Chiara Amato und Marco Marangio zeigen das Machtgefälle in kleinen Gesten und gekonnt gescheiterten Duetten. Kombiniert wird das Tanzstück in Magdeburg mit der Arbeit "Morgenröte eines Stiers" von Jeroen Verbruggen über Zweifel und Misserfolge von Künstlern wie Georges Bizet. Bildrechte: Ida Zenna