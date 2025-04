Science-Fiction, die vor mehr als 150 Jahren geschrieben wurde, hat schon etwas Komisches an sich: In "Reise von der Erde zum Mond" will sich ein Mensch mit einer Kanone auf den Mond schießen lassen. Tatsächlich hat Jules Verne in seinem Roman erstaunlich vieles richtig vorhergesagt. Auch dass Privatmenschen sich um die Raumfahrt bemühen, erschien lange Zeit ja komplett unmöglich. Wie gut der Literaturklassiker über Gigantismus amerikanischer Prägung immer noch unterhalten kann, beweist der Ausnahmeschauspieler Rufus Beck mit seinem Solo. Mit nur wenigen Projektionen und Kostümteilen sowie der richtigen Musik haucht er der Geschichte geschickt Leben ein. Wie Markus Küper in den "Westfälischen Nachrichten" schreibt, lebt der Abend vor allem von der bemerkenswerten Wandlungsfähigkeit von Rufus Beck, der immer wieder in neue Rollen schlüpft und jeder Figur einen eigenen Sound verleiht. Am Ende ist man vielleicht sogar gewillt, dieses größenwahnsinnige Projekt, jemanden mit einer Kanone auf den Mond zu schicken, zu unterstützen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Weitere Informationen "Von der Erde zum Mond"

Theaterabend mit Rufus Beck nach dem Roman von Jules Verne



Adresse:

Anhaltisches Theater

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Termine:

23. April, 19:30 Uhr

Im Theater Magdeburg wird jeder Mensch herzlich begrüßt – und zwar durch den Herren selbst: Timon von Athen. Er ist ein reicher Mann, der es liebt, Feste zu feiern und andere an seinem Wohlstand teilhaben zu lassen. Doch obwohl sein Haus immer voll ist, erhält er keine Unterstützung, als er plötzlich vor der Pleite steht. So verwandelt er sich vom Menschenfreund zum Menschenhasser. "Timon von Athen" ist eines der selten gespielten Stücke von William Shakespeare – vermutlich auch, weil es voller Ungereimtheiten steckt und die Meisterschaft anderer Werke vermissen lässt. Dennoch hat sich Andreas Kriegenburg dieses Stück vorgenommen für seine Rückkehr nach Magdeburg – denn die ersten Schritte vor seinem großen Durchbruch in der Theaterwelt hat der Regisseur an der Elbe gemacht. Kriegenburg inszeniert den Text mit viel Klamauk, mit Witz und Selbstironie. So überwindet er auch die Ungereimtheiten, meint Kritiker Michael Laages bei "nachtkritik": "Auch mit den dramaturgischen Absonderlichkeiten ist dies ein grandioser und explosiver Shakespeare-Abend; Kriegenburg hält ihn mit dem wirklich fabelhaft aufgelegten Magdeburger Ensemble geschickt in der Schwebe zwischen Farce und Furor." Im April wird die Produktion zum letzten Mal gespielt. Bildrechte: Katrin Ribbe

Weitere Informationen "Timon von Athen" von William Shakespeare



Adresse:

Schauspielhaus

Otto-von-Guericke-Straße 64

39104 Magdeburg



Dauer: 185 Minuten, eine Pause



Termine:

4. April, 19:30 Uhr

Etwas greift um sich und immer mehr Menschen passen sich dieser Veränderung an. Sie verlieren alles Menschliche und werden brutal und träge: Sie werden zu Nashörnern. Der Büroangestellte Bérenger, ein Alter Ego des Autors, beobachtet das und muss sich immer mehr mit seiner Menschlichkeit dagegenstemmen. Mit seinem Stück wollte der Dramatiker Eugene Ionesco, der Meister des Absurden Theaters, Ende der 50er-Jahre zeigen, wie sich die Übernahme durch den Faschismus angefühlt haben könnte. Das Menschliche soll plötzlich der rohen Gewalt weichen und alle sollen sich der Herde anschließen. Im Theater Eisleben hat Regisseur Michael Moritz einen eigenwilligen Zugang gefunden: Denn statt sich auf den Text zu verlassen, konzentriert er sich ganz auf das Körperliche. Das Ensemble murmelt den Text mehr, wenn sie sich tänzelnd über die Bühne bewegen. Das geht auf, meint die Kritikerin Grit-Beate Eisenberg in der "Mitteldeutschen Zeitung": "Der Zuschauer ist hin- und hergerissen. Der Puls geht hoch, fast schon kann er die Schweißperlen der Anstrengung auf seiner Stirn fühlen." Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt gewinnt die Geschichte von Ionesco nochmal eine andere Relevanz. Bildrechte: Jürgen Lukaschek