Am Theater Magdeburg ist alles möglich: "Gut zwei Stunden den Alltag ausblenden, lachen und die Sorgen vergessen", meint der Kritiker Rolf-Dietmar Schmidt in der "Volksstimme" zur Neuproduktion von "Anything Goes" von Cole Porter. Der Luxusliner S.S. America ist über den Atlantik auf dem Weg nach London. An Bord befinden sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. So trifft der junge Billy Crocker die junge Hope Harcourt und verliebt sich, obwohl sie schon prominent verlobt ist. Doch Crocker sorgt für allerlei Durcheinander. Unter anderem gibt er sich als Krimineller und Staatsfeind Nr. 1 aus – und wird dafür vom Publikum gefeiert. Für den Musical-Klassiker konnte das Theater Magdeburg die erfahrene Regisseurin Melissa King gewinnen. Die Musical-Kennerin holt nicht nur aus dem Magdeburger Ensemble das Beste raus, wunderbare Soli und starke Tanzszenen, sondern auch starke Gäste ans Haus. In ihrer durchdachten Inszenierung arbeitet sie auch die aktuellen Anknüpfungspunkte des Musicals wunderbar heraus: Dass ausgerechnet auf der America ein Krimineller als Promi gefeiert wird, wirkt heute doch sehr vielsagend.