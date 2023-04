Die Autorin Juli Zeh hat für skandalumwittertes Aufsehen gesorgt, weil das "Ich stelle doch nur Fragen" in Zeiten von Fake News und Verschwörungserzählungen nicht mehr ganz so unschuldig sind. Doch tatsächlich hat sich die in Leipzig ausgebildete Autorin schon vor Jahren Fragen über Freiheitseinschränkungen gestellt: "Corpus Delicti" spielt in einer Zukunft, in dem das Gesundheitssystem die Menschen komplett überwacht. Nach drei Corona-Jahren hat dieses Thema noch mal eine andere Relevanz bekommen. Regisseur Jochen Gehle setzt in seiner Inszenierung am Theater der Altmark vor allem auf hohes Tempo einer Dystopie, begleitet von viel Musik. Das erfordert manchmal viel Aufmerksamkeit vom Publikum, das dafür aber mit einer spannenden und mutigen Geschichte belohnt wird, wie Wolfgang Schilling bei MDR KULTUR befindet.

Mithilfe von Projektionen und digitalem Zeichenwerkzeug werden die Wände auf der Bühne live umgestaltet. Bildrechte: Nilz Böhme