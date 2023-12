Ganz zeitgemäß wirken die Schauermärchen wie die vom Struwwelpeter oder von Hans-Guck-in-die-Luft nicht mehr. Auch, weil sie heutzutage etwas zu brutal sind. Doch für die Band Tiger Lillies boten die blutigen Geschichten Inspiration zu dem Grusical "Shockheaded Peter". In Stendal werden die Songs und Geschichten mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht. Ausstatter Mark Späth hat für das Theater der Altmark ein weihnachtliches Wohnzimmer gebaut, in dem eine Familie die verrückten Geschichten nachspielt. Dieses Spiel geht laut Kritiker Donald Lyko von der "Volksstimme" auf: "Wer sich auf die 'Shockheaded Peter'-Inszenierung in Stendal einlässt, wird mit einem Theaterabend belohnt, der Unterhaltung mit Botschaft verknüpft." Denn die schlechten Eigenschaften der antiquierten Figuren finden sich auch in der heutigen Gesellschaft wieder.

Weitere Informationen "Shockheaded Peter"

Junk-Oper von den Tiger Lillies, Julian Crouch

und Phelim McDermott

nach Motiven aus

"Der Struwwelpeter" von Heinrich Hoffmann



Adresse:

Theater der Altmark

Karlstraße 6

39576 Stendal



Dauer: 75 Minuten



Termine:

29. Dezember 2023, 19:30 Uhr

20. Januar 2024, 19:30 Uhr

Ein fast schon beispielloses Verwirrspiel mit Gefühlen und Geschlechtern erzählte der Meister William Shakespeare mit seiner Komödie "Was ihr wollt". Nur ein Beispiel: Viola wird nach einem Schiffbruch ans Ufer gespült. Da sie ihren eineiigen Zwillingsbruder nicht findet, gibt sie sich kurzerhand selbst als Mann aus – in der Hoffnung so sicherer vor Angriffen zu sein. Dann jedoch verliebt sich die Gräfin Olivia in Viola, die sie für einen Mann hält. Doch Viola hat sich bereits in den Herzogen der Region, Orsino, verguckt, der wiederum die Gräfin Olivia für sich gewinnen möchte. Als dann überraschend doch Violas Zwillingsbruder wieder auftaucht, ist das queere Spiel komplett. Rolf-Dietmar Schmidt singt in der "Volksstimme" eine regelrechte Lobeshymne auf die präzise Hochleistung des Ensembles und den Einfallsreichtum des Chefchoreografen Jörg Mannes. Der greift auf die Bewegungen des klassischen Balletts zurück, "erweitert aber mit überraschenden Schritten und Berührungen die tänzerische Handschrift so intensiv, dass völlig neue Bewegungsbilder und Formationen entstehen".

Weitere Informationen "Was ihr wollt"

Ballett von Jörg Mannes nach William Shakespeare



Adresse:

Schauspielhaus

Otto-von-Guericke-Straße 64

39104 Magdeburg



Dauer: 75 Minuten, ohne Pause



Termine:

31. Dezember 2023, 16 und 21 Uhr

5. Januar 2024, 19:30 Uhr

7. Januar 2024, 19:30 Uhr

Diese Magdeburger Produktion hat für Wirbel unter Opernfans weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus gesorgt. Das Theater Magdeburg hat das Stück "Grete Minde" von Eugen Engel im wahrsten Sinne ausgegraben. Dieser Mann hatte sich in den 20er- und 30er-Jahren das Komponieren selbst beigebracht und die Novelle von Theodor Fontane vertont. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er in ein Vernichtungslager verschleppt, wo er starb. Erst viel später wurde seine Oper in einem Koffer gefunden – und damit ein Meisterwerk. "Die Musik ist flirrend, schwelgend, aufbrausend, zart, lyrisch und wechselt geschickt und zügig von Szene zu Szene", schreibt Susanne Krieger bei MDR KLASSIK. Regisseurin Olivia Fuchs erzählt die Handlung über eine Frau, die ständig von allen verlassen wird, ins Tangermünde der 30er-Jahre und schließt so die Lücke zum ermordeten Komponisten. Im Dezember ist die Produktion vorerst zum letzten Mal zu sehen. Bildrechte: Andreas Lander

Weitere Informationen "Grete Minde"

Oper in drei Akten von Eugen Engel

Nach Theodor Fontanes



Adresse:

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 150 Minuten



Termine:

17. Dezember 2023, 18 Uhr

Die Texte von Mascha Kaléko erreichen die Menschen bis heute. Denn ihre Themen sind universell und zeitlos, ihre Verse besitzen immer noch eine besondere Leichtigkeit. Doch das Leben der Dichterin war nicht immer leicht. Bereits in den 30er-Jahren bemerkte Kaléko, dass sie in Deutschland bald nicht mehr erwünscht sein könnte und wanderte aus. Einen richtigen Hafen hatte sie dann nicht mehr gefunden. Dieses Gefühl, diese Geschichten erzählt das Theaterstück "Die Koffer voll von Sehnsucht" am Magdeburger Theater an der Angel, das sich bewusst an Menschen richtet, die Kalékos Verse lieben, und solche, die sie nicht kennen.