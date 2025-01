Vincent van Gogh gilt mit seinen starken Farben, seinen eigenwilligen Pinselstrichen und der besonderen Stimmung in seinen Gemälden als einer der beliebtesten Maler der Welt und als prägender Künstler für die Moderne. Und weil sich dieser Erfolg zu seinen Lebzeiten nicht abzeichnete, ist van Gogh auch der Inbegriff des genialen, aber verarmten und verkannten Künstlers. Der Choreograf Jörg Mannes nähert sich am Theater Magdeburg diesem besonderen Menschen in einem Ballettabend in neuen Bildern. Dabei arbeitet er sowohl biografisch, wenn sich van Gogh beispielsweise das Ohr abschneidet, als auch assoziativ, wenn das Ensemble versucht, die Stimmung van Goghs in Bewegung zu übersetzen. Dieser Balance-Akt gelingt, meint der Kritiker Torben Ibs auf "Tanznetz": "Vielmehr verhalten sich seine Tanzenden wie die Pinselstriche des Meisters, wie eine wiegende Landschaft im Wind. Alles bewegt sich gleichartig, aber mal hier etwas anders, mal dort früher, mal dort später in einer Form der organisierten Unruhe. Aufgänge und Abgänge sind dynamisch, leere Bühne, volle Bühne, das alles kann sich im Sekundentakt ändern." Im Januar wird das Ballett zum letzten Mal in dieser Spielzeit getanzt. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Vincent"

Ballett von Jörg Mannes



Adresse:

Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

5. Januar, 18 Uhr

17. Januar, 19:30 Uhr

Vorsicht: Dieses Figurentheater-Stück blickt in menschliche Abgründe. Die erfolgreiche Autorin Anne Lepper zeichnet in ihrem Stück "Mädchen in Not" eine düstere Gesellschaft nach. In dieser Gesellschaft hadert die Frau, die von allen Baby genannt wird, mit ihrer Rolle zwischen häuslicher Ehefrau und sexuell aktiver Liebhaberin. Die Ansprüche der Männer werden ihr zu viel. Deswegen wagt sie sich durch die finstere Stadt zu dem Puppenbauer Duran-Duran, der ihr eine Mann-Puppe ganz ohne Ansprüche schaffen soll. Diese Puppen werden von Luisa Grüning gespielt, die auch Baby verkörpert. Ihr an der Seite als eine Art Gegenpart steht Richard Barborka, der den Abend auch musikalisch gestaltet. "Sie entfalten bei ihrer Reise durch eine surreale Welt eine unglaubliche Spielfreude", berichtet MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling. "Dieses Theater birgt ein Restgeheimnis, zum Entschlüsseln auf dem Nachhauseweg. Wer sich auf sowas einlassen kann – auf ins Puppentheater nach Magdeburg." Bildrechte: Bayerischer Rundfunk

Weitere Informationen "Mädchen in Not" von Anne Lepper



Adresse:

Puppentheater Magdeburg

Warschauer Straße 25

39104 Magdeburg



Termine:

18. Januar, 20 Uhr

19. Januar, 18 Uhr

Sie wirkt kalt und herzlos: Die Prinzessin Turandot will nicht heiraten. Also müssen die Männer, die um ihre Hand anhalten, ein Rätsel lösen. Und wenn sie es nicht vor Ablauf der Frist schaffen, müssen sie sterben. Doch dann taucht ein Prinz auf, der die Lösung parat hat und die Prinzessin selbst vor ein Rätsel stellt. Die märchenhafte Oper "Turandot" von Giacomo Puccini spielt in einem alten China, so wie man sich den Fernosten im Europa zur Jahrhundertwende vorstellte. Als der Regisseur und Bühnenbildner Michiel Dijkema von archäologischen Ausgrabungen in China las, kam er auf die Idee, die Geschichte in die Steinzeit zu verlegen. Begleitet wird diese bildstarke Inszenierung von der wunderbaren Musik Puccinis, die das Magdeburger Orchester unter der Leitung von Anna Skryleva in all ihren Feinheiten und Widersprüchlichkeiten gekonnt spielt. "Man wird betäubt vom musikalischen Hochgenuss und begeistert durch szenische Überwältigung", urteilt Kritiker Roland Dippel in der "Neuen Musikzeitung". Bildrechte: Andreas Lander

Weitere Informationen "Turandot"

Oper von Giacomo Puccini



Adresse:

Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 150 Minuten, eine Pause



Termine:

12. Januar, 18 Uhr

Im Zuhause von Klara ist wieder Bescherung – immerhin ist Weihnachten. In der Nacht lockt der Nussknacker des Familienfreundes Drosselmeier das Mädchen in eine Fantasiewelt, wo ein Krieg mit dem Rattenkönig tobt. "Giannetti und sein Dramaturg Yuri Collosale haben die originale 'Nussknacker'-Handlung mit Heiligabend-Bescherung, nächtlichem Spielzeugkrieg, Reise ins Märchenland und Verherrlichung der schönen Illusionen erst genau überprüft und dann dezent Richtung Gegenwart gekickt", freut sich Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". Erst am Ende eines leichtfüßigen und schön ausgestatteten Ballett-Abends wird die aktuelle Konsumwelt hinterfragt. Bildrechte: Claudia Heysel