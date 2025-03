Der Jubel ist groß, Top-Meldung in allen Nachrichten und über Wochen Stadtgespräch: Die Ansiedlung einer großen neuen Fabrik in einer als abgehängt geltenden Region soll den Aufschwung bringen mit neuen Jobs und frischem Geld. Die neue Fabrik wird gleichsam zur Sonne für die Bevölkerung, als lebensspendend verehrt und alles beginnt sich um sie zu drehen. Sie besitzt aber auch die gleichen Schattenseiten, denn da der Betrieb auch viel Wasser braucht, kommt es zur Dürre. Das Stück "Und sie träumten von der Sonne" erinnert immer wieder auch an die gescheiterte Ansiedlung von Intel bei Magdeburg oder an die Giga-Factory von Tesla in Brandenburg – sicherlich waren diese Geschichten Anregung für die Stückentwicklung der Magdeburger Laiengruppe Bühnenfrei. "Auch dank der immensen Spiellaune des ehrenamtlichen Ensembles bleibt dieser Theaterabend lange in Erinnerung", urteilt Kritiker Konstantin Kraft in der "Magdeburger Volksstimme" über das Stück. Darin stehen absurde Szenen, in denen beispielsweise pantomimisch eine Brandmauer errichtet wird, neben sehr realistisch anmutenden Szenen, in denen im Stadtrat vor Umweltfolgen gewarnt wird und gleichzeitig für die Aussicht auf wirtschaftlichen Nutzen der neuen Fabrik alles zugesprochen wird. So wird "Und sie träumten von der Sonne" zu einer vielseitigen Auseinandersetzung mit einem aktuellen Problem. Bildrechte: Gia Huy Dinh

Weitere Informationen "Und sie träumten von der Sonne"



Adresse:

Familien- und Jugendzentrum

Rennebogen 167

39130 Magdeburg



Dauer: 135 Minuten, eine Pause



Termine:

1. März, 18:30 Uhr

2. März, 18:30 Uhr

Fast 1.000 Fälle von schwerer Gewalt gegen Frauen wurden 2024 in Deutschland angezeigt. Fast jeden Tag ist eine Frau getötet worden, einfach weil sie eine Frau war. Es ist kein leichtes Thema, das sich der Magdeburger Ballettchef Jörg Mannes vorgenommen hat. Er erzählt die Geschichte von Carmen nach der bekannten Oper von Georges Bizet (die erst in der nächsten Spielzeit wieder in Magdeburg gespielt wird), als eine Art Einzelfall, als ein Beispiel eines größeren Problems. Don José ist fasziniert von Carmen und verlässt für sie sogar seine Verlobte. Doch Don José verrennt sich in seiner Begierde und wird eifersüchtig, wenn Carmen mit dem Stierkämpfer Escamillo flirtet. Am Ende dieser Geschichte steht Don José über der toten Carmen. Choreograf Jörg Mannes findet für diese Geschichte eindeutige und starke Bilder, wie der Kritiker Torben Ibs bei "tanznetz" berichtet. Getragen wird der Abend jedoch von den beiden Hauptrollen: Chiara Amato und Marco Marangio zeigen das Machtgefälle in kleinen Gesten und gekonnt gescheiterten Duetten. Kombiniert wird das Tanzstück in Magdeburg mit der Arbeit "Morgenröte eines Stiers" von Jeroen Verbruggen über Zweifel und Misserfolge von Künstlern wie Georges Bizet. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Carmen/Morgenröte eines Stiers"

Ballette von Jörg Mannes und Jeroen Verbruggen



Adresse:

Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 130 Minuten, eine Pause



Termine:

8. März, 19:30 Uhr

16. März, 18 Uhr

28. März, 19:30 Uhr

Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, trotz eines frühen Todes und der Nazi-Herrschaft, ist die Familie Cohn noch nicht vergessen. In Dessau wird vor allem Julie von Cohn-Oppenheim immer noch als eine wichtige Wohltäterin geehrt. Wenngleich ihre jüdische Identität dabei nicht immer deutlich wird. Genau diesem Widerspruch geht Carolin Millner in ihrem dokumentarischen Stück "Was bleibt" nach, für das die Theatermacherin ausführlich zur Dessauer Stadtgeschichte und zur Bankiersfamilie Cohn recherchiert hat. Auf der Bühne des Alten Theaters stehen mehrere kleine Podeste, die den Grundriss der Villa von Cohn-Oppenheim andeuten. Das vierköpfige Ensemble trägt leichte beige Kleider. Immer wieder wechseln sie die Rollen, um so zahlreiche Anekdoten aus der Familiengeschichte anzudeuten, in verdichteter und poetischer Sprache. Darin geht es auch um die Probleme für jüdische Menschen der damaligen Zeit, die sich einerseits von ihrer Gemeinde wegen ihres Erfolgs entfremden und gleichzeitig trotz ihres Erfolgs von der breiten Stadtbevölkerung nicht anerkannt werden. Es sei ein "intensiver Abend", meint MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling nach einem Theaterbesuch. Nicht zuletzt, weil es in der Inszenierung auch um den wiedererstarkenden Antisemitismus der Gegenwart geht.