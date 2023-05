Ein fast schon beispielloses Verwirrspiel mit Gefühlen und Geschlechtern erzählte der Meister William Shakespeare mit seiner Komödie "Was ihr wollt". Ein kurzer Einblick in die Handlung: Viola wird nach einem Schiffbruch ans Ufer gespült. Da sie ihren eineiigen Zwillingsbruder nicht finden kann, gibt sie sich kurzerhand selbst als Mann aus – in der Hoffnung so sicherer vor Angriffen zu sein. Dann jedoch verliebt sich die Gräfin in den jungen Boten. Doch Viola hat sich bereits in den Herzogen der Region verguckt, der wiederum die Gräfin für sich gewinnen möchte. Als dann überraschend der Zwillingsbruder doch wieder auftaucht, ist das queere Spiel komplett. Rolf-Dietmar Schmidt singt in der “Volksstimme” eine regelrechte Lobeshymne auf die präzise Hochleistung des Ensembles und den Einfallsreichtum des Chefchoreografen Jörg Mannes. Der greift auf die Bewegungen des klassischen Balletts zurück, "erweitert aber mit überraschenden Schritten und Berührungen die tänzerische Handschrift so intensiv, dass völlig neue Bewegungsbilder und Formationen entstehen". Obwohl der Tanzabend gerade erst Premiere gefeiert hat, wird das Stück im Mai vorerst zum letzten Mal gezeigt.