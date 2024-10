Es klingt nach einer Romcom: Helena sitzt allein in der Bar und wurde gerade von ihrem Freund versetzt – eigentlich erwartbar, immerhin ist dieser mit einer anderen Frau verheiratet. In der gleichen Bar sitzt auch Bob, ein kleiner Gangster in den mittleren Dreißigern, der sich gerade mit dem eigenen Altern auseinandersetzen muss. Beide fragen sich, ob das nun ihr Leben ist und was die Zukunft nun bringen soll. Diese Verzweiflung bringt die beiden zueinander, ob das der Beginn von Liebe oder Ausdruck von Verzweiflung ist, bleibt noch unklar. Unterbrochen wird diese Annäherung in "Eine Sommernacht" immer wieder von Songs mit eher simpler Liebeslyrik. Die Gefahr von Kitsch war für den Kritiker Gunnar Decker in "Die deutsche Bühne" bereits greifbar: "Und doch passiert etwas so nicht Erwartetes bei diesem mal tänzelnden, mal kriechenden Gang durch zwei regnerische Nächte, einen Tag und einen Morgen: Die Poesie behauptet sich gegen alle falschen Versuchungen des Kitsches." Das liegt laut dem Kritiker zum einen an der guten Arbeit der Autoren David Greig und Gordon McIntyre, zum anderen aber auch an der eher spröden, aber gekonnten Regie von Jochen Gehle. "Doch dass der Abend dann geradezu abhebt, liegt an der Intensität des Spiels von Alexandra Sagurna (auch stimmlich von großer Ausdruckskraft) und Fynn Zinapold, die diese beiden verlorenen Seelen zum idealen Nicht-Paar zu machen verstehen." Bildrechte: Nilz Böhme

Die Lebkuchen stehen schon lange im Supermarkt – Weihnachten wirft seine Schatten voraus. Also ist es auch nicht zu früh für den "Nussknacker" von Peter Tschaikowsky, in Dessau in einer neuen Choreografie von Stefano Giannetti zu erleben. Im Zuhause von Klara ist wieder Bescherung. In der Nacht lockt der Nussknacker des Familienfreundes Drosselmeier das Mädchen in eine Fantasiewelt, wo ein Krieg mit dem Rattenkönig tobt. "Giannetti und sein Dramaturg Yuri Collosale haben die originale 'Nussknacker'-Handlung mit Heiligabend-Bescherung, nächtlichem Spielzeugkrieg, Reise ins Märchenland und Verherrlichung der schönen Illusionen erst genau überprüft und dann dezent Richtung Gegenwart gekickt", freut sich Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". Erst am Ende eines leichtfüßigen und schön ausgestatteten Balletts wird die aktuelle Konsumwelt hinterfragt. Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau / Claudia Heysel

Die Nibelungensage ist inzwischen acht Jahrhunderte alt und hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Als Rittergeschichte geriet sie zwischendurch in Vergessenheit, bevor sie im 18. Jahrhundert zum deutschen Nationalepos wurde. Richard Wagner komponierte darauf aufbauend eines der größten Werke der Musikgeschichte und die Nazis nutzten es für ihre Propaganda. Es geht um Liebe, Verrat und Rache: Der Dank eines Bades in Drachenblut unverwundbare Siegfried kommt nach Xanten, wo er sich in Königstochter Kriemhild verliebt. Um sie heiraten zu dürfen, hilft er ihrem Bruder, die unabhängige Brünnhilde als Ehefrau zu unterwerfen. Es folgen viele Intrigen und Siegfried wird erschlagen – auch mit Kriemhilds Hilfe. Diese schließt sich den Hunnen an, um Rache zu üben. Bis heute wird die Geschichte auf ihre Aktualität abgeklopft und in Dessau in der Fassung von Karin Eppler radikal aus der Sicht von Kriemhild erzählt, die im Puppentheater mit starren Puppenköpfen streitet. "Das machte Eppler durch gut durchdachte Präzisierungen und Ergänzungen aus dem berühmten Trauerspiel 'Die Nibelungen' von Friedrich Hebbel (1861) deutlich. Diese zielen darauf, Kriemhild vom Image der aus Liebe und Rache blinden Furie zu befreien", schreibt Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". "Die Fassung aus Frauenperspektive hat es in sich." Bildrechte: Ray Behringer

"'Das schlaue Füchslein' ist ein Musiktheater-Ereignis, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte", urteilt Kritikerin Irene Constantin in der "Magdeburger Volksstimme". Es ist eine originelle Oper eines besonderen Komponisten: Leoš Janáček schuf die Oper auf Grundlage einer Bildergeschichte und erzählt darin von einer Füchsin, die von einem Förster gefangen wird, sich wieder befreit und später von einem Wilderer erschossen wird. Es ist jedoch nicht einfach nur ein Tiermärchen, sondern eine Allegorie auf die Natur und der Bedeutung des Lebens. In Magdeburg kommt die Geschichte als eine Art Zirkus auf die Bühne, als "eine poetisch vielfarbige Clownerie", so Constantin. Unter dem permanenten Regen aus Konfetti und wegen der bunten Kostüme verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Tier zusehends. Dazu schuf Janáček eine wunderbare Musik, die man in Magdeburg voll auskosten kann, meint Constantin: "So schön das alles anzuschauen ist, den wirklichen Duft und Zauber gießt die Musik über dieses Werk. Zwischen Dur und Moll schwebend, in luftigstem Klangkolorit leuchtend, macht die Instrumentalmusik allein die Hälfte des Werkes aus. Es schien, als sei Anna Skryleva mit ihrem Orchester in jeden Ton und jede Phrase verliebt. Selten konnte man den Magdeburger Orchesterklang so fein gesponnen und leuchtend erleben." Bildrechte: Gianmarco Bresadola