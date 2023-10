Weitere Informationen "Jurassic Park (... oder das Leben findet seinen Weg)"



Adresse:

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Dauer: 75 Minuten, ohne Pause



Termine:

20. Oktober 2023, 19:30 Uhr (Restkarten)

21. Oktober 2023, 19 Uhr

Dieses Stück hat Tanzgeschichte geschrieben und wird seitdem ständig neu choreografiert. Dennoch hat der Dessauer Ballettchef Stefano Giannetti es geschafft (und das gelingt wirklich nicht immer), einen eigenen Zugang zu "Le Sacre du Printemps" von Igor Strawinsky zu finden. Schon musikalisch fängt dieser Abend ganz anders an, denn Giannetti hat sich nicht für die ganze Kraft des Orchesters entschieden, sondern nutzt die Fassung für zwei Klaviere. So bekommt der Abend etwas Kammerspielartiges, wie Kritiker Theo M. Lies begeistert bei MDR KLASSIK erzählt.



Es beginnt sehr leise: Ein einzelner Mensch bewegt sich auf der Bühne. Später kommen immer mehr dazu und jedes Ensemble-Mitglied hat die Chance, sich selbst auszudrücken. Am Ende hat sich die Figur vom Anfang in eine Richtung entwickelt, dass sie von den anderen ausgestoßen wird. Ein spannendes Stück über die Spannung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft. Bildrechte: Claudia Heysel

Weitere Informationen "Sacre"

Tanzabend von Stefano Giannetti

mit Musik von Igor Strawinsky



Adresse:

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Dauer: 110 Minuten, keine Pause



Termine:

28. Oktober 2023, 19 Uhr

Hauke Haien arbeitet sich hoch und will mit einem Deich neues Land schaffen, die Natur verändern. Doch die Natur scheint zurückzuschlagen. In Magdeburg tritt der Sturm auch als Erzähler auf, der durch das Leben von Hauke Haien führt und aus dem alle anderen Figuren auftreten.



"Leonhard Schubert nutzt die entschlackte Bühnenfassung von Frederik Laubemann für ein bildergewaltiges, emotionales Schauspielertheater, für das er vor allem von seinem perfekt aufeinander abgestimmten Spielerensemble profitiert", schreibt Kritikerin Kathrin Singer bei "Fidena". Die drei Spielenden wechseln immer wieder die Rollen, übernehmen abwechselnd auch den Protagonisten und geben der Figur so immer neue Charakterzüge. Zusammen mit der Ausstattung und der Live-Musik entsteht im Puppentheater Magdeburg eine beeindruckende Stimmung, meint Singer: "Der Schülern vermutlich als eher unspannend in Erinnerung gebliebenen Schulbuchlektüre setzt das Magdeburger Puppentheater mit seiner Version der Novelle eine packende neue Lesart entgegen und bietet die Chance, den Lehrplanstoff völlig neu zu entdecken."

Weitere Informationen "Schimmelreiter"

von Frederik Laubemann nach Theodor Storm



Adresse:

Warschauer Straße 25

39104 Magdeburg



Termine:

19. Oktober 2023, 20 Uhr

20. Oktober 2023, 20 Uhr

21. Oktober 2023, 20 Uhr

Diese Magdeburger Produktion hat für Wirbel unter Opernfans weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus gesorgt. Das Theater Magdeburg hat das Stück "Grete Minde" von Eugen Engel im wahrsten Sinne ausgegraben. Dieser Mann hatte sich in den 20er- und 30er-Jahren das Komponieren selbst beigebracht und die Novelle von Theodor Fontane vertont. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er in ein Vernichtungslager verschleppt, wo er starb. Erst viel später wurde seine Oper in einem Koffer gefunden – und damit ein Meisterwerk.



"Die Musik ist flirrend, schwelgend, aufbrausend, zart, lyrisch und wechselt geschickt und zügig von Szene zu Szene", schreibt Kritikerin Susanne Krieger bei MDR KLASSIK. Das Theater Magdeburg brachte das auch wunderbar zur Geltung: Die CD-Aufnahme wurde gerade erst mit dem Preis der Deutschen Schallplatten-Kritik ausgezeichnet. Regisseurin Olivia Fuchs verlegt die Handlung über eine Frau, die ständig von allen verlassen wird, ins Tangermünde der 30er-Jahre und schließt so die Lücke zum ermordeten Komponisten. Bildrechte: Andreas Lander