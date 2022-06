Der scheidende Festivalleiter Frank Bernhardt Bildrechte: Puppentheater Magdeburg / Anjelika Conrad

In den letzten Jahren zwar abgespeckt waren am Ende insgesamt 302 Theater aus 28 Ländern zu Gast. Für Frank Bernhardt als Spiritus Rector und künstlerischer Leiter des Festivals ist das ein Erfolg in vielerlei Hinsicht: "Puppen und Figurentheater hat ja immer auch was mit der Weiterentwicklung von Sehgewohnheiten zu tun, mit Akzeptanz, der Überwindung von tradierten Erwartungen, Neugier. Und das ist gelungen, weil die Künstler, die hier in Magdeburg präsentiert wurden, so authentisch waren. Was sie uns zeigten, war biografisch: