Die neue Show beginnt mit einem Song über den Lockdown, in dem alle "ins Zimmer geschickt wurden, um nachzudenken". Die Gedanken haben die Autoren Hans-Günther Pölitz, Olaf Kirmis, Thomas Müller und Gunnar Schade in das neue Programm einfließen lassen. So unterhalten sich die Darsteller Pölitz und Marion Bach über Kapitalismus und Solidarität, sie fragen nach Systemrelevanz von Waffenherstellern und Fußballvereinen.