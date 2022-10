Hier klappert Bettina Schneider auf ihrer Schreibmaschine. Soundtechnisch unterlegt, wechselt die Zweifingersuche mit rasantem Stakkato, das sich völlig von den Tasten löst – die Luftgitarre lässt grüßen – um dann wieder im Normalzustand zu landen. Ein virtuoses Solo, ganz beiläufig präsentiert. Denn eigentlich erfahren wir von ihr und einem Herrn in Weiß (den Robert Lang-Vogel sehr exaltiert spielt), wo wir sind: In dem Werk, in dem das Gas produziert wird, von dem nicht nur diese beiden Angestellten, sondern die ganze Menschheit abhängig ist. Der Treibstoff des Fortschritts, des Lebens, des allgemeinen Wohlstands.

Dann wird es hektisch. Ein Arbeiter im Katastrophenmodus (Oktay Önder) erscheint und alarmiert den von Nico Link gespielten Musterbuch-Ingenieur: "Gasverfärbung am Sichtglas!". Der Fabrikbesitzer (Lorenz Krieger), ein Philanthrop und laut Besetzungszettel "Milliardärsohn" erfährt, dass mit der Gas-Formel zwar alles stimmt, in Wirklichkeit aber trotzdem nichts so läuft, wie erwartet. Der Druck steigt, das Werk explodiert. Philipp Kronenberg stürzt als splitternacktes, bodygepaintetes Explosionsopfer herein, haucht seinen Botenbericht und sein Leben in den Armen des Chefs aus.