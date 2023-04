Erinnerungen an DDR-Zeiten

Ab und zu treten die Spieler aus den Rollen und erzählen, wie sie sich dem Stoff angenähert haben. Iris Albrecht etwa erzählt, dass sie als Mädchen tatsächlich eine kleine Rolle im Defa-Film "Hans Röckle und der Teufel" spielte und nun (fast 50 Jahre später) den Röckle doch lieber weniger sozialistisch heldenhaft spielen würde als seinerzeit Rolf Hoppe. Noch einmal: Das ist sehr unterhaltsam, eine herrlich freie Form, die les dramaturx für diesen Abend gefunden haben. Theater aus allen Rohren, sozusagen. Die Erfindungen von Meister Röckle befeuern in Magdeburg den Kapitalismus. Bildrechte: Kerstin Schomburg

Irgendwann aber hat man es verstanden, und die bis dahin geschickt versteckte Agenda des Abends drängelt sich in den Vordergrund. Auch wenn es Hans Röckle sagt und nicht Karl Marx – auf jemanden, der noch Staatsbürgerkunde-Unterricht hatte, wirken die Umverteilungs-Träume Röckles doch ein bisschen zu belehrend.

Zumal nun auch ganz heutig und aktuell über Magdeburg gesprochen wird: Die neue Intel-Ansiedlung wird mit Ironie überzogen. Es kommt so an, als wolle man sie regelrecht verspotten. Theater als politisches Kabarett, warum eigentlich nicht? Sagen wir mal so: Mag sein, dass es anders intendiert war, aber es wirkt doch ziemlich hochnäsig. Das sind die kleinen und die großen Widersprüchlichkeiten dieser Inszenierung. Sie möchte von der großen Utopie träumen und verzettelt sich dabei in kleinen Witzchen über die FDP.

Fragwürdige Regie-Entscheidung in Magdeburg

Ziemlich befremdlich ist sie ausgerechnet in der Darstellung einer Hauptfigur: der Pfarrer, gespielt von Mansur Ajang. Die Regie hat den Kirchenmann als in seinem Gestus und in seiner Sprache klischeehaft überzeichneten Schwulen angelegt. Natürlich darf, ja soll diese Figur sowohl Marx‘ Kirchenhass verkörpern ("Opium für das Volk"), wie auch die nicht enden wollenden Verfehlungen der Amtskirchen anprangern.

Das kann man mit einer schwulen Witzfigur machen – Bully Herbig hat damit immerhin Kinosäle gefüllt und gelacht wird auch im Magdeburger Theater herzlich. Aber muss man es auch tun, während man sich gleichzeitig die Mühe macht, den Theaterabend zu gendern, um niemanden zu diskriminieren? In der Kritik an der Religion schießt die Inszenierung in Magdeburg über das Ziel hinaus. Bildrechte: Kerstin Schomburg

Offenes Ende des Kapitalismus'

Am Ende trickst Hans Röckle den Teufel aus. Er erfindet eine Rakete und macht ihm schmackhaft, das All zu besiedeln. Voller Hybris, inzwischen mehr Elon Musk als der Provinzteufel vom Anfang, hebt er tatsächlich ab. Ist damit das Problem aus der Welt? Oder ist es noch einmal größer geworden? Lässt sich der "Teufel Kapitalismus" einfach so "auf den Mond" schießen?

Der letzte Song des Abends deutet an, dass diese Form der Globalisierung eher kein gutes Ende nehmen wird: "You can’t run from the Devil" von Digger Barns. Spätestens Nico Links Stimme macht wieder vergessen, dass der Abend zwar sehr unterhaltsam war, aber inhaltlich nicht ganz überzeugen konnte. Was das Team von les dramaturx immerhin schafft ist, Themen in den Raum und Gesprächsstoff für dem Weg nach Hause zur Verfügung zu stellen. Die letzten Worte des Abends lauten "und wenn sie nicht gestorben sind …" – gefolgt von großem Jubel des Magdeburger Premierenpublikums.

Weitere Informationen "Meister Röckle"

Ein Märchen nach Karl Marx

Für die Bühne bearbeitet von les dramaturx



Regie: les dramaturx (Lynn Takeo Musiol, Christian Tschirner)

Ausstattung: Annika Lu

Musik: Michael Ruchter

Puppenbau: Atif Mohammed, Nour Hussein

Mit: Mansur Ajang, Iris Albrecht, Anton Andreew und andere



Adresse:

Schauspielhaus

Otto-von-Guericke-Str. 64

39104 Magdeburg



Termine:

7. April, 19.30 Uhr

22. April, 19.30 Uhr

21. Mai, 19.30 Uhr

27. Mai, 15 Uhr