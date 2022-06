Wobei der Psychothriller in Magdeburg durchaus unterhaltend daherkommt, so Dramaturgin Ulrike Schröder und begründet "… weil es eine ganze große, romantische Show ist, mit allem, was man braucht: geheimnisvollen Hintergründen, einem Liebespaar, was ein bisschen rätselhaft ist, einer bösen Heldin, diese Miss Denvers, eine der Schauerfiguren der Weltliteratur."

Titelfigur Rebecca erscheint nie auf der Bühne

Das ganze Stück dreht sich um den Tod der geheimnisvollen "Rebecca". Sie taucht zwar nicht ein einziges Mal auf der Bühne auf, aber sie geistert im ehemalige Wohnsitz in Manderley und den Gedanken ihrer Nachfolgerin, der zweiten Ehefrau des reichen und wesentlich älteren Mr. de Winters. Eine junge Frau, gespielt von Sybille Lambrich, heiratet im Stück einen reichen, deutlich älteren Witwer und zieht mit ihm auf seinen Landsitz Manderlay. Bildrechte: Andreas Lander

Und peu à peu wird dann ihr mysteriöser Tod offengelegt. Ein Parcours der Emotionen, getragen durch die abwechslungsreiche Musik sagt Davis Levi als musikalischer Leiter und führt fort "Die Musik hat so viele verschiedene Stimmungen. Es gibt sehr melodische Sachen, die träumerisch sind, es gibt heldische Momente, sehr rhythmische Chöre."

Songs mit Ohrwurmpotential

Eine der bekanntesten Nummern ist sicherlich "Rebecca", sie wird auch gleich in dreifacher Form gesungen. Aber es gibt auch Songs, die weniger bekannt sind und dennoch Ohrwurmpotential haben, findet Petersen: "Wir haben andere Songs, die vielleicht gar nicht so bekannt sind aber einem in den Ohren liegen werden, das sind 'Jenseits der Nacht' und auch 'Zeit in einer Flasche', die sich, zumindest in der Musicalbranche, schon sehr etabliert haben und auch auf vielen Galas gespielt werden." Zwischen Feuer und Wasser - das Bühnenbild stammt von Dirk Hofacker. Bildrechte: Andreas Lander

So erwartet die Zuschauer im abendlichen Magdeburg Liebe, Drama und Mystery. Alles in glitzerbunter Ausstattung: mal spielt das Stück in Monte Carlo, mal auf einem prächtigen Ball am Meer. 250 Kostüme wurden dazu kreiert und ein fulminantes Bühnenbild mit viel Wasser und Feuer. Denn das darf verraten werden: Beim spektakulären Ende wird das Wohnhaus in Flammen stehen.