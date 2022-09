Laut Intendant Michael Kempchen solle das "Quartier p" im Magdeburger Stadtteil Buckau eine "internationale Begegnungsplattform" werden: "Wir sind die Ersten hier in Sachsen-Anhalt, die so etwas schaffen würden." Hier kämen Ausbildungsort, Spielstätte, Figurenausstellung und internationales Figuren-Theater-Festival an einem Ort zusammen. Der Ort solle zudem jederzeit als Begegnungsraum offen stehen.

Das Projektteam habe im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, so Magdeburgs Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz. So habe man auch überprüft, ob es in Sachsen-Anhalt, Deutschland und Europa bereits Theater mit so einem Ansatz gibt. "Und gerade im westlichen Bereich: So ein "Quartier p" gibt es tatsächlich nicht, was gleichzeitig ein Spielort, ein Ausbildungsort, ein wissenschaftlicher Ort ist und einfach auch Spaß und Freude gleichzeitig noch bringt", so Stieler-Hinz.