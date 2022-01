Die Inszenierung am Theater Magdeburg lebt von der Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Bildrechte: Nilz Böhme/Theater Magdeburg

Die Video-Abteilung des Theaters hat frei an diesem Abend, die Mikro-Ports bleiben unter Verschluss. Musik kommt nur dezent zum Einsatz, etwa beim Überbrücken von kleinen Umbaupausen im Halbdunkel. Wir erleben ein Theater, das seine Kraft aus einer Art Grundruhe schöpft. Hier wird geredet, nicht gehandelt. Es ist ein Konversationsstück, wenn man so will. Ein musealer Abend: Theater in historischer Aufführungspraxis – auch wenn das Ensemble aussieht, wie von einem Bekleidungshaus um die Ecke am Breiten Weg in Magdeburg angezogen.

Es tut gut, endlich wieder mal zu erleben, dass Theaterschauspieler in der Lage sind, auch ohne Mikroport auch in den leisesten Nuancen so sprechen zu können, dass man sie versteht. Und auch Erregtheit eben immer noch menschgesteuert ist. In Magdeburg hat die Regie offensichtlich sehr intensiv und mit Präzision gearbeitet – mit allen Darstellerinnen und Darstellern.