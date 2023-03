Die Kartoffel galt in Europa lange Zeit als Frucht des Teufels. "Sie war etwas, was erst nicht gegessen wurde, weil sie unter der Erde wächst", erklärt Linke. Denn das, was unter der Erde wächst, sei böse und giftig. "Diese Geschichte von dem Verpöntsein in Europa oder Verstecktwerden, die parallel zu legen mit der Art, wie wir in Europa umgehen mit unserem Sexleben und mit unseren Sexualitäten, finde ich hochspannend", so die Regisseurin.

Das neue Stück "Sex und Kartoffeln" am Theater Magdeburg ist das Debüt von Anna Kirstine Linke, die in Hamburg und Zürich Regie studiert hat. Bildrechte: Kathrin Singer