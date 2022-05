Julien Chavaz stellte sich dem Publikum auch als Operndirektor vor. Er kündigte an, als Regisseur die Oper "Eugen Onegin" von Peter Tschaikowsky sowie die deutschsprachige Erstaufführung "Alice im Wunderland" von Residenzkünstler Barry auf die Bühne zu bringen. Für das Musiktheater wurden unter anderem das rockige Musical "Fast normal", der Operettenklassiker "Orpheus in der Unterwelt" und "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss angekündigt. Beim Domplatz-Open-Air 2023 soll das Musical "Catch Me If You Can" von Marc Shaiman und Terrence McNally über den Hochstapler Frank Abagnale aufgeführt werden.