Insgesamt 24 Bühnenpremieren und 16 Konzerte sind in der nächsten Spielzeit am Theater Magdeburg geplant. Darunter seien zehn Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung, teilte das Theater bei der Spielzeit-Vorstellung am Dienstag mit. Eröffnet werde die neue Spielzeit mit einem Theaterfest am 10. September 2023.