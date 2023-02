Das Theater als Erfahrungsraum

Vorbereitungen für den großen Auftritt – am Ende der Woche wird präsentiert, was die Bande '23 geschaffen hat Bildrechte: Theater Magdeburg Alles wird diskutiert, aufgeschrieben und am Ende auch vorgetanzt, denn das ist das Ziel: eine gemeinsame Präsentation – aber, sagt Bastian Lomschee vom Leitungsteam am Schauspielhaus, nicht im Sinne eines perfekten Auftritts. Es gehe darum, einen Arbeitsstand zu zeigen, nicht darum, die Kinder etwas vorführen zu lassen, was Erwachsene sich vorher ausgedacht hätten und sie jetzt die ganze Woche üben müssten, um das in Perfektion wiederzugeben. Vielmehr ginge es darum, "dass sie wirklich erleben, wie nähere ich mich künstlerisch einem Thema, wie ist Kunst eine Möglichkeit, meine Lebensrealität zu beschreiben und dafür ein Ausdruck zu finden. Sozusagen diesen Moment einzufangen oder diesen Prozess darzustellen – darum wird es am Samstag gehen."

Waren die Kids am Beginn der Woche noch eher schüchern, sind sie nun eher aufgeregt, aber durchaus auch präsentationswütig. Vor allem aber fühlen sie sich ernst genommen, glaubt die künstlerische Leiterin Karola Marsch: "Wir merken, dass sie sich in was hineinbohren können, in ein Thema, das ihnen ja jetzt auch nicht besonders zugänglich ist, aber ihnen zeigt: 'Du kannst etwas selber herausbekommen. Und es gibt Mittel, wie du Dinge über die Welt erfahren kannst, zu denen du dich dann ins Verhältnis setzt und deine Meinung dazu künstlerisch formulierst', – sie merken: es ist gewünscht und gefragt, was ich denke und wie ich mich dazu verhalte."

Also, keine Ferienbeschäftigungstherapie sondern tatsächlich die selten gewordene Gelegenheit, sich auf eine Sache zu konzentrieren und gemeinsam kreativ zu werden. Da hätte man wohl selbst gern einmal mitgemacht. So aber hat man das gute Gefühl, in freudig erregte Gesichter zu schauen.