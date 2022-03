Von Laufkatzen, Transporthunden und KI-Mäusen Theater in Magdeburg mit "In Arbeit..." neu erleben

Eine außergewöhnliche Theaterproduktion hat in Magdeburg Premiere – die sogenannte Stadtrauminszenierung "In Arbeit…" in der Regie des Kollektivs willems&kiderlen. Außergewöhnlich allein deshalb, weil sie nicht im Schauspielhaus, sondern im Technikmuseum Magdeburg beginnt. Dort, auf dem ehemaligen Schwermaschinenbaukombinat "Ernst Thälmann" (SKET), begibt sich das Publikum auf eine Reise in die jüngere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Arbeit in Magdeburg.