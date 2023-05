Bevor man in den Räumen auf die Suche danach geht, gibt es vor dem Güterbahnhof eine Art Bedienungsanleitung. Eine Erzählerin stellt die Handlung und die handelnden Personen vor. Wer hier gut aufpasst, kann später, in den zahlreichen Räumen und Kammern und Gängen, dem Stück leichter folgen. Man lernt also anfangs auch den Text etwas kennen. Und der ist, auch wenn er in Görlitz etwas zu schultheaternd deklamiert wird, ein Genuss. Nicht ganz Shakespeare, aber fast.

In Görlitz können Theater-Interessierte das elisabethanische Drama auf eigene Faust erkunden. Bildrechte: Nikolai Schmidt